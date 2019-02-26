Состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию: Туктамышева и Медведева - в запасе

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию, который опубликован на сайте международного союза конькобежцев (ISU). Турнир пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта.
Отметим, что изменений в заявочный состав на чемпионат мира не было. В него вошли те же спортсмены, что были заявлены на чемпионат Европы в Минске, включая запасных. Таким образом, в женском одиночном катании победительница Кубка России Евгения Медведева и победительница этапа "Гран-при" в Канаде Елизавета Туктамышева числятся в списке запасных.
Таким образом, заявка пока выглядит следующим образом:
Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова
Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева
Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин
Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев
Пары: Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Наталья Забияко - Александр Энберт, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский
Запасные: Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Алиса Ефимова - Александр Коровин
Танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Софья Евдокимова - Егор Базин
Запасные: Бетина Попова - Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро
- Елизавета Туктамышева
- Максим Ковтун
- Евгения Медведева
- Михаил Коляда
- Александра Степанова/ Иван Букин
- Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
- Дмитрий Алиев
- Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
- Наталья Забияко/ Александр Энберт
- Александр Самарин
- Алина Загитова
- Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро
- Станислава Константинова
- Софья Евдокимова/ Егор Базин
- Андрей Лазукин
- Алиса Ефимова/ Александр Коровин
- Софья Самодурова