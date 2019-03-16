Софья Самодурова: "Выступить в перерыве матча СКА - "Локомотив" перед ЧМ меня попросил мой тренер. Он посчитал, что это мне придаст уверенности"

Чемпионка Европы-2019 по фигурному катанию Софья Самодурова рассказала, что идея выступить в перерыве второго матча четвертьфинала Кубка Гагарина СКА - "Локомотив" (6:1) принадлежит ее тренеру Алексею Мишину. Она отметила, что это был тренировочный прокат перед чемпионатом мира в Сайтаме, который пройдет с 18 по 24 марта.

– Удивительно вас видеть в Ледовом за пять дней до старта чемпионата мира.



– Выступить тут перед чемпионатом мира меня попросил мой тренер Алексей Николаевич. Он посчитал, что это мне придаст уверенности, – приводит "Спорт День за Днем" слова Самодуровой.

– Этот прокат можно расценивать как тренировку?



– Да, именно, тренировочный прокат. Ничего больше.



– Первый период посмотреть успели?



– Кусочками. Все же это ответственное выступление, готовилась, настраивалась. Но, думаю, досмотрю до конца. Я уже бывала в Ледовом несколько раз. У моих родственников есть абонементы, они ходят на все игры СКА. Я в свободное время тоже стараюсь болеть за нашу команду.



– Как ваше самочувствие накануне чемпионата мира?



– Да, тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Надеюсь, что чемпионат мира пройдет удачно и для меня, и для моей команды.



– Думали об акклиматизации, о том, когда именно лучше прилететь в Японию?



– Нет, на самом деле о подобном никогда не думаю. На моих выступлениях это не отражается. В Японию лечу уже завтра.

Напомним, Россию на чемпионате мира также представят олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Самодурова выступила перед матчем СКА - "Локомотив"