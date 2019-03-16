Самодурова выступила перед матчем СКА - "Локомотив"

Чемпионка Европы-2019 по фигурному катанию Софья Самодурова стала специальным гостем второго матча четвертьфинала Кубка Гагарина СКА - "Локомотив" (6:1). Фигуристка показала свою произвольную программу в перерыве матча.
- Прекрасная Софья Самодурова, ставшая специальным гостем Ледового, принесла удачу армейцам. Спасибо за поддержку и красивейшее выступление в перерыве! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Счет в серии стал 2-0 в пользу питерцев.Третья игра пройдет 17 марта в Ярославле.
Напомним, Россию на чемпионате мира также представят олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Прекрасная Софья Самодурова, ставшая специальным гостем Ледового, принесла удачу армейцам.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 16 марта 2019 г.
Спасибо за поддержку и красивейшее выступление в перерыве! pic.twitter.com/OyR1w3L6rK
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