СМИ: Новым тренером Шома Уно может стать Тутберидзе

Японец Шома Уно может продолжить карьеру в группе российского тренера Этери Тутберидзе, информирует Japan Times. Фигурист объявил в понедельник, что он покидает давних тренеров Мачико Ямада и Михоко Хигучи, с которыми он тренировался с 5 лет.

Журналист издания заявил, что видит только один вариант развития событий. Он также добавил, что пытался связаться с Тутберидзе, но она отказалась от комментариев.

– У Брайана Орсера есть Ханю, у Рафаэля Арутюняна – Нэтан Чен, поэтому они не станут тренерами Уно. Если Шома действительно хочет учиться у тренера, который ставит технику, он пойдет либо к Этери Тутберидзе, либо к Алексею Мишину.

Ранее также стало известно, что лагерь Уно контактировал с группой Тутберидзе.

Все о фигурном катании – здесь