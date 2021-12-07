В Москве началось строительство спортивного комплекса академии «Ангелы Плющенко»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о начале строительства спортивного учебно-тренировочного комплекса для академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Площадь спортивного объекта составит 4,7 тысяч квадратных метров, — приводит слова Бочкарева официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. — Завершить строительство планируется в 2022 году».

По его словам, в составе комплекса обустроят две ледовые площадки, тренажерные залы, хореографический зал для тренировок.

«Кроме того, в здании академии появятся массажные кабинеты, медпункт и комната отдыха, раздевалки с душевыми, административные и технические помещения. Запланировано открытие спортивного магазина и музея», — сказал Бочкарев.

Отметим, что здание возводится на Востряковском шоссе в районе Тропарево-Никулино.