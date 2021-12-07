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В Москве началось строительство спортивного комплекса академии «Ангелы Плющенко»

08:55
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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о начале строительства спортивного учебно-тренировочного комплекса для академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Площадь спортивного объекта составит 4,7 тысяч квадратных метров, — приводит слова Бочкарева официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. — Завершить строительство планируется в 2022 году».

По его словам, в составе комплекса обустроят две ледовые площадки, тренажерные залы, хореографический зал для тренировок.

«Кроме того, в здании академии появятся массажные кабинеты, медпункт и комната отдыха, раздевалки с душевыми, административные и технические помещения. Запланировано открытие спортивного магазина и музея», — сказал Бочкарев.

Отметим, что здание возводится на Востряковском шоссе в районе Тропарево-Никулино.

Дополнительная информация:

https://stroi.mos.ru/news/akadiemiiu-fighurnogho-kataniia-anghiely-pliushchienko-postroiat-v-2022-ghodu

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Карен Саркисян все материалы автора
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