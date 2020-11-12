Слуцкая высказалась о форме Косторной и ее платье: «Еще сыровата, костюм ей не идет»

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о выступлении Алены Косторной на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

— Пока же болельщикам приходится довольствоваться только этапами Кубка России. Что ждали от четвертого казанского? — вопрос Слуцкой.

— Очень звучной была вывеска в соревнованиях одиночниц: соперничали две новоиспеченные ученицы Евгения Плющенко — Алена Косторная и Александра Трусова, — приводит Teamrussia слова Слуцкой. — Причем, у Алены состоялось первое в сезоне появление на публике. Лично мне не терпелось увидеть ее прокат, костюмы, а также понять степень новизны произвольной программы.

— И какое же послевкусие осталось?

— Такое ощущение, что Косторная еще сыровата. Может, мне показалось, но Алена стала тяжелее в прыжках. Это свидетельствует о том, что в ее подготовке случилась пауза, и сейчас ей придется активными темпами наверстывать упущенное. Хотя чисто визуально спортсменка не изменилась: такая же худенькая и стройненькая. Уверена, что со временем мелкие оплошности и помарки исчезнут, а аксель в три с половиной оборота будет восстановлен.

— Трансфер от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, постоянное внимание к собственной персоне. Могли ли эти факторы повлиять на состояние фигуристки?

— Не думаю, что это ее сильно тяготило. Просто из-за отсутствия надлежащих физических кондиций в ее выступлениях не было той легкости, к которой мы привыкли в прошлом сезоне. Кроме того, программа не выглядит такой вкатанной, как у других девочек. Но, зная характер спортсменки и ее трудолюбие, можно не сомневаться, что Косторная обязательно выйдет на уровень чемпионата Европы-2020, на котором заняла первое место. Кроме того, мне кажется, что тренерскому штабу надо подумать над костюмом Алены для произвольной программы. Тот, который мы увидели в Казани, ей не идет.