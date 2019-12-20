Слуцкая рассказала, как совмещать работу и семью

Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая рассказала о своем расписании дня.

У 40-летней Слуцкой трое детей: двое от первого брака — сын Артем (2007) и дочь Варвара (2010) и дочка от нынешнего супруга, которая родилась в декабре. Сейчас она замужем за бизнесменом Алексеем Говыриным.

— Мой тайминг. Или лайфхаки — как все успевать? Конечно, я скучаю, когда из-за работы несколько дней не вижу своих любимых (как, например, сейчас), но нас спасает Skype, what's up и все остальные упрощающие жизнь программы.?

Я стану не первой и не последней мамочкой в инстаграме, которая напишет про материнство и работу. (уже смирилась с этим фактом). Но все-таки мне ну очень хочется поделиться с вами своим опытом. ?

Итак, как же я нахожу баланс: Самое главное — понять, что в этом вопросе, как и во всем остальном по жизни, нужно искать компромиссы и не ударяться с головой во что-то одно.

Нужно хвалить себя даже за малые победы. (Для кого-то и проснуться вовремя — уже мини-подвиг, согласитесь.). Детки всегда чувствуют все мамины переживания, и сами от этого начинают страдать. А уж этого нам совсем не надо!

Не бояться импровизировать! Не закрывайте себя в рамках унылого выверенного плана. Позвольте детям решать самим! Пусть сегодня это будет тихий домашний ужин и сказка на ночь, а завтра поход в торговый центр или кино, — написала Слуцкая в своем Instagram.

Слуцкая — серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира, первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы, четырехкратная победительница финалов серии «Гран-при».