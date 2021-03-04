Слуцкая назвала переход Косторной жизненной текучкой

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала «СЭ» информацию о возвращении фигуристки Алены Косторной в группу тренера Этери Тутберидзе из «Академии Плющенко».

«Все люди взрослые, принимают определенные решения. В данном случае было принято решение перейти от одного тренера к другому, но что-то у него не понравилось, что-то начало приносить дискомфорт, видимо, поэтому сейчас принято решение вернуться обратно. Это такая текучка жизненная. У Алены есть шанс вернуться в свою былую форму, главное — стремление и желание», — сказала Слуцкая «СЭ» 4 марта.

Косторная тренировалась в группе Евгения Плющенко с лета 2020 года. Она перешла к Плющенко из команды Тутберидзе, с которой работала с 2017-го. 17-летняя фигуристка — чемпионка Европы-2020. Под руководством Плющенко Косторная заняла второе место на этапе «Гран-при» в России и стала шестой в финале Кубка России.

(Анастасия Пастернак)