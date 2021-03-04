Конгресс ISU 2021 года отменен из-за пандемии

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил конгресс, который должен был пройти в конце мая 2021 года, из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте союза.

Мероприятие было запланировано на 31 мая — 4 июня на острове Пхукет.

На конгрессе должны были рассмотреть вопрос о повышении возрастного ценза для участия во взрослых соревнованиях по фигурному катанию.

Следующий конгресс ISU запланирован на 6-10 июня 2022 года, его также примет Пхукет