Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 13:40

Следующее заседание по делу об иске врача Шветского к немецкому журналисту Зеппельту состоится 24 января

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Филипп Шветский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Александр Анисимов, адвокат врача сборной России на Олимпиаде в Пекине Филиппа Шветского, рассказал о ходе судебного заседания по иску к немецкому журналисту Хайо Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«24 января состоится следующее заседание. По инициативе представителей сам процесс заседания суда был закрытым. Как такового судебного заседания не было. Сторона представила новые доказательства. Суд обязал перевести их на немецкий и отправить Зеппельту», — сообщил Анисимов.

11 февраля немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт выпустил фильм, в котором сообщил, что получил от своих русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский, о котором стало известно в связи с делом Валиевой, «не такой уж безгрешный».

Шветский подал иск к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Филипп Шветский и&nbsp;Камила Валиева. «Единственным выходом было взятие вины на себя». История врача, от которого якобы отказалась Тутберидзе
Фигурное катание
Филипп Шветский
Хайо Зеппельт
Читайте также
Файзуллин назвал причиной обрушения дома в Астрахани недосмотр надзорных органов
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
СМИ рассказали об отъезде украинских беженцев из Польши
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова — о возможной тренерской карьере Загитовой: «Будем следить и желать успеха»

Врач Шветский рассказал о попытках связаться с Зеппельтом

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости