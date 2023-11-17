Следующее заседание по делу об иске врача Шветского к немецкому журналисту Зеппельту состоится 24 января

Александр Анисимов, адвокат врача сборной России на Олимпиаде в Пекине Филиппа Шветского, рассказал о ходе судебного заседания по иску к немецкому журналисту Хайо Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«24 января состоится следующее заседание. По инициативе представителей сам процесс заседания суда был закрытым. Как такового судебного заседания не было. Сторона представила новые доказательства. Суд обязал перевести их на немецкий и отправить Зеппельту», — сообщил Анисимов.

11 февраля немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт выпустил фильм, в котором сообщил, что получил от своих русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский, о котором стало известно в связи с делом Валиевой, «не такой уж безгрешный».

Шветский подал иск к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD о защите чести, достоинства и деловой репутации.