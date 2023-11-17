Врач Шветский рассказал о попытках связаться с Зеппельтом

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года Филипп Шветский рассказал о ходе заседания по иску к немецкому журналисту Хайо Зеппельту.

— Как-то общались с самим Зеппельтом?

— Зеппельт — публичный человек. У меня не было его номера, он был у знакомых. Я писал ему. Использовал международные мессенджеры, все было доставлено, но ответов я не получил

— 24 января можно будет ожидать решения по делу?

— Все доказательства предоставлены. Мы информируем ответчика, думаю, у нас получится, потому что уже делали это ранее. Так что, как я понимаю, суд сможет рассмотреть дело и вынести решение. Надеюсь, что это возможно.

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее он подал иск к немецкому журналисту Хайо Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD о защите чести, достоинства и деловой репутации.

11 февраля вышел фильм, в нем Зеппельт в том числе сообщил, что получил от своих русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский, о котором стало известно в связи с делом Валиевой, «не такой уж безгрешный».