«Скучаю по льду». Медведева в маске исполнила произвольную программу «Мемуары гейши» на фоне сакуры
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала новый ролик своем Instagram. На нем фигуристка на одной из улиц Японии исполняет начало произольной программы «Мемуары гейши», с которой выступала в минувшем сезоне. Спортсменка танцевала в маске на фоне сакуры.
— Скучаю по льду, — написала Медведева.
20-летняя Медведева тренируется в группе канадца Брайана Орсера. В настоящий момент находится в Японии, куда она отправилась ради участия в шоу в начале июня, которое в итоге было отменено из-за пандемии коронавируса.
На 29 апреля в Японии зафиксировано 13 736 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 122 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Японии составляет 394 человека, сегодня зафиксировано 9 случаев смерти.