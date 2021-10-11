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Скопцова и Алешин победили в танцах на льду на этапе Кубка России

11 октября, 17:24
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Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин одержали победу в турнире танцевальных пар на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле.

По итогам двух прокатов фигуристы набрали 199,75 балла.

Второе место заняла пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко с результатом 160,29 балла.

На третьей позиции расположились Екатерина Храбрых и Мирон Суслов (111,64).

Чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, снялись перед произвольной программой. Пресс-служба ФФККР сообщала, что пара не выступит по медицинским показаниям.

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