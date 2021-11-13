Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Синицина и Кацалапов выиграли этап «Гран-при» в Японии в танцах на льду

10:17
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли этап «Гран-при» в Японии.

Спортсмены показали лучший результат в произвольном танце (129.11 балла). По итогам ритм-танца и произвольного выступления Синицина и Кацалапов заняли первое место с результатом 215.44 балла.

Второе место по итогам этапа заняли Мэдисон Чок и Эван Бэйтс из США (210,78). На третьей строчке — Лила Фир и Льюис Гибсон из Великобритании. Еще одна российская пара, Софья Шевченко/Игорь Еременко заняла девятое место (160,13).

Фигурное катание

Токио (Япония)

«Гран-при»

NHK Trophy

Танцы

Итог

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 215.44

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 210.78

3. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 191.91

4. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 188.09

5. Маржори Ляжуа/Захари Ляга (Канада) — 187.38

6. Кана Мурамото/Дайсуке Такахаши (Япония) — 179.50

7. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 172.20

8. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 165.38

9. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 160.13

Произвольный танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 129.11

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 124.76

3. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 115.48

4. Маржори Ляжуа/Захари Ляга (Канада) — 112.93

5. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 111.69

6. Кана Мурамото/Дайсуке Такахаши (Япония) — 108.76

7. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 104.07

8. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 99.31

9. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 94.96

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Олимпийская чемпионка бьется за честное имя 12 лет. Но бессилен даже суд по правам человека
Около 100 мигрантов прорвались в Польшу
0