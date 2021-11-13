Синицина и Кацалапов выиграли этап «Гран-при» в Японии в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли этап «Гран-при» в Японии.
Спортсмены показали лучший результат в произвольном танце (129.11 балла). По итогам ритм-танца и произвольного выступления Синицина и Кацалапов заняли первое место с результатом 215.44 балла.
Второе место по итогам этапа заняли Мэдисон Чок и Эван Бэйтс из США (210,78). На третьей строчке — Лила Фир и Льюис Гибсон из Великобритании. Еще одна российская пара, Софья Шевченко/Игорь Еременко заняла девятое место (160,13).
Фигурное катание
Токио (Япония)
«Гран-при»
NHK Trophy
Танцы
Итог
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 215.44
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 210.78
3. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 191.91
4. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 188.09
5. Маржори Ляжуа/Захари Ляга (Канада) — 187.38
6. Кана Мурамото/Дайсуке Такахаши (Япония) — 179.50
7. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 172.20
8. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 165.38
9. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 160.13
Произвольный танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 129.11
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 124.76
3. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 115.48
4. Маржори Ляжуа/Захари Ляга (Канада) — 112.93
5. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 111.69
6. Кана Мурамото/Дайсуке Такахаши (Япония) — 108.76
7. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 104.07
8. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 99.31
9. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 94.96
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