Синицина и Кацалапов назвали тяжелым прокат произвольной программы в Китае

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов назвали тяжелым прокат произвольной программы на этапе «Гран-при» в Китае. Фигуристы получили 124,51 балла и впервые в карьере стали победителями этапа серии (209,90 балла по сумме программ).

— На самом деле все классно, был шикарный по качеству лед, китайская публика, казалось, чуть более консервативно себя ведет, — приводит ТАСС слова Кацалапова. — Но сегодня поддерживали очень хорошо. К сожалению, наш прокат произвольной программы был тяжелым, не плохим, а именно тяжелым, не все получилось чисто, получили дедакшн (балл штрафа). В целом, мы не очень довольны, но удовлетворены тем, как боролись, держали прокат, были очень хорошо готовы к этим соревнованиям, мы все проанализируем и больше не будем допускать таких ошибок, как сегодня.

Второй для Синициной и Кацалапова этап «Гран-при» нынешнего сезона пройдет с 15 по 17 ноября в Москве.

Гран-при Китая по фигурному катанию: расписание и трансляции