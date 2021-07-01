Шведско-русский фигурист стал медбратом и делает прививки от коронавируса

Фигурист из Санкт-Петербурга Александр Майоров, выступавший в последние годы за Швецию, сдал экзамены на медбрата и вакцинирует людей от коронавируса. Об этом в большом интервью «СЭ» рассказала мама и хореограф спортсмена Ирина Майорова.

— Я тоже вчера пошла вакцинировалась. Сыну, Николаю, пришлось показывать свой паспорт прививок при поездке на сборы в Оберстдорф. Вполне возможно, скоро без них пускать на соревнования не будут. Другой сын, Александр вообще сейчас работает на вакцинации. По специальности он физиотерапевт, но пересдал на медбрата и теперь делает уколы. Очереди стоят, как в Мавзолей. Нас же воспитали в духе «сначала думай о родине, потом о себе». Может, в наше время это уже не очень нужно, но думаю, детьми можно гордиться.

До этого он спас папу. Когда отец заболел раком, Саша стал донором костного мозга для него. Из него выкачали 2,5 литра. Это был первый такой случай донорства в элитном спорте на моей памяти. Потом отобрался на чемпионат Европы, выступил там, но дальше организм отказал. Думали уже, что всю жизнь будет ездить в коляске. Но он выбрался и даже выступал лучше, чем прежде. Его можно было сделать героем, он из пепла встал — а шведский олимпийский комитет его не пустил на Олимпиаду после того, как он выполнил все критерии. Это было очень несправедливо.

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