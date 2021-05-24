Александра Бойкова рассказала, с какими сложностями улетала на Мальдивы

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала, как добиралась на Мальдивы, где проводит отпуск.

«Во-первых, если ты выехал заранее, это совсем не значит, что твоему водителю нужно об этом говорить. Так получилось, что такси мы вызвали заранее и выехали тоже вовремя, но приехали за 15 минут до окончания регистрации на рейс. А знаете почему? Потому что наш водитель решил, что торопиться никуда не надо и стоял на ЗСД в единственном ряду, в котором была пробка, которая абсолютно не шевелилась.

Дальше мои приключения продолжились: когда я докупала билеты (рейс прямой до Мале есть только из Москвы, то есть мне надо было докупить билет из Санкт-Петербурга до Москвы), я перепутала аэропорты и взяла просто самый ближайший рейс по времени к вылету уже на отдых. Но тут нам повезло, было аж три часа между самолетами, и ехать надо было по ночной Москве.

Приехав, наконец, в Шереметьево (из Внуково), я уже выдохнула, потому что было много времени и можно было спокойненько все сделать. Но не тут-то было...

Так вот, мы благополучно сдали тесты, получили результаты, распечатали их. Но вот почему-то я тогда не подумала, где взять результаты тестов на английском языке, если мы заказывали именно на нем. Ну и я распечатала на русском. В Шереметьево нас развернули и сказали, что на русском не подходит.

В результате я в три часа ночи бегала по аэропорту в слезах, с больным животом (потому что, когда я нервничаю, у меня жутко начинает болеть живот) из-за того, что бумажку нам перевести не могут (или не хотят), а новый тест делать минимум 1,5 часа.

В конце концов, мы рискнули сдать этот экспресс-тест, успели на самый конец регистрации и вылетели на Мальдивы", — написала Бойкова в Instagram.