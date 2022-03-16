Известный агент, постановщик шоу и организатор премии ISU Skating Awards Ари Закарян ответил на вопрос «СЭ» о возможном неучастии российских фигуристов в премии этого года в связи с санкциями против российского спорта. Ледовый «Оскар» вручается по итогам сезона лучшим фигуристам и тренерам в нескольких номинациях.

«Официальных решений [об отстранении россиян] не принималось, пока такой информации нет. Так что сказать вам, что россиян не будет на премии, я на данный момент не могу.

Но ситуация сложная, вы сами видите, что происходит в самых разных видах спорта и в целом в мире. Для фигурного катания отсутствие россиян на чемпионате мира — удар, но причины происходящего я не буду комментировать. Это вопрос не ко мне.

Что касается формата премии, то в оффлайн-формате, как мы планировали ее изначально, она вряд ли пройдет. Тем более нет речи о проведении ее в рамках чемпионата мира», — сказал Закарян.

В первом и единственном году, когда премия полноценно вручалась по всем номинациям, ее взяли две россиянки: Алена Косторная и Этери Тутберидзе. В прошлом году премией за достижения отметили Тамару Москвину и Алексея Мишина.