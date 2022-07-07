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Авербух: «Меня удивил уход Дэвис и Смолкина от Шпильбанда. Они прогрессировали под его руководством»

Авербух поделился мнением об уходе Дэвис и Смолкина от Шпильбанда
Анна Горшкова
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением об уходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина от Игоря Шпильбанда.

«Меня отчасти удивил этот переход. Они очень прогрессировали под его руководством. Игорь сделал многое для развития этой пары — и он, и они пахали. У них были хорошие номера в этом сезоне. Думаю, они благодарны тренеру. Игорь привел их к попаданию на Олимпиаду. Мы не знаем, что внутри. Значит, были какие-то причины перехода. Самое важное — они продолжают представлять Россию. Теперь они будут работать с Алексеем Киляковым и Еленой Новак», — приводит слова Авербуха Sport24.

В минувшем сезоне пара завоевала серебро чемпионата России, а на Олимпиаде в Пекине показала 14-й результат. Напомним, что Диана Дэвис — дочь прославленного тренера Этери Тутберидзе. Она родилась в США и имеет американское гражданство.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-07-07-ilya-averbukh-intervyu-anna-shcherbakova-aleksandra-trusova-eteri-tutberidze-i-ssha-mark-kondratyuk-novyy-lednikovyy-period
Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Илья Авербух
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