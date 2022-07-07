Бестемьянова объяснила, почему ее приводит в ужас то, что юные фигуристы копируют популярных

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что ей не нравится, когда молодые спортсмены пытаются подражать звездам.

«Стоит ли брать музыку или идею программы, под которые уже кто-то побеждал? Это происходит в фигурном катании сплошь и рядом. Меня даже это несколько раздражает. Юные спортсмены очень часто просят поставить программу Юдзуру Ханю, или Скма Уно, или Анны Щербаковой, или Александры Трусовой, Алины Загитовой, Евгении Медведевой... Это так ограничивает самих спортсменов, что меня просто приводит в ужас», — приводит слова Бестемьяновой «Чемпионат».