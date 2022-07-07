Илья Авербух рассказал о новом сезоне «Ледникового периода»

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух рассказал, известно ли что-то про новый сезон «Ледникового периода».

«По-прежнему нет. Я думаю, совсем скоро попаду на встречу Константина Львовича Эрнста, и, наверное, там будет принято решение, будет ли сезон. Мне бы очень хотелось, чтобы он был — это важная поддержка для всех. «Ледниковый период» всегда был плацдармом, когда фигурное катание попадало под удар. Была у нас пауза после 2006 года, падение результатов в фигурном катании, вспомним Олимпиаду в Ванкувере. В это время «Ледниковый период» как раз был популярен, держал интерес к фигурному катанию и дал толчок», — приводит слова Авербуха Sport24.

Ранее российский хореограф Максим Ставиский рассказал о том, что будущее «Ледникового периода» пока не определено, но сами организаторы готовы к запуску.