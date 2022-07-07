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Сегодня, 13:20

Илья Авербух рассказал о новом сезоне «Ледникового периода»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух рассказал, известно ли что-то про новый сезон «Ледникового периода».

«По-прежнему нет. Я думаю, совсем скоро попаду на встречу Константина Львовича Эрнста, и, наверное, там будет принято решение, будет ли сезон. Мне бы очень хотелось, чтобы он был — это важная поддержка для всех. «Ледниковый период» всегда был плацдармом, когда фигурное катание попадало под удар. Была у нас пауза после 2006 года, падение результатов в фигурном катании, вспомним Олимпиаду в Ванкувере. В это время «Ледниковый период» как раз был популярен, держал интерес к фигурному катанию и дал толчок», — приводит слова Авербуха Sport24.

Ранее российский хореограф Максим Ставиский рассказал о том, что будущее «Ледникового периода» пока не определено, но сами организаторы готовы к запуску.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-07-07-ilya-averbukh-intervyu-anna-shcherbakova-aleksandra-trusova-eteri-tutberidze-i-ssha-mark-kondratyuk-novyy-lednikovyy-period
Фигурное катание
Илья Авербух
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