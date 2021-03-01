Российский фигурист Коляда выиграл челленджер в Гааге
17:20
Российский фигурист Михаил Коляда выиграл турнир серии «челленджер», который проходил в Гааге. Спортсмен стал победителем в короткой и произвольной программе.
Призерами также стали французские фигуристы Ромен Понсар и Адам Сяо Хим Фа.
На турнире выступал ученик группы Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, занявший 7-е место из-за неидеального проката.
Ранее сегодня, 1 марта, стал известен состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию, который пройдет в Швеции с 22 по 28 марта. Коляда отобрался в состав, выиграв чемпионат России.
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