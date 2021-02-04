Егор Рухин: «Мы остались с Тутберидзе в хороших отношениях, но у Буяновой мне комфортнее»

Экс-ученик Этери Тутберидзе Егор Рухин прокомментировал свой прокат произвольной программы на первенстве России в Красноярске. На турнире в Красноярске Рухин занял третье место.

— Для меня это очень неожиданный момент, потому что в прошлом году я пропустил почти весь сезон из-за травмы. Большой шаг — попасть на пьедестал, признак того, что иду правильно. Короткой доволен, дальше надо работать над вращениями и катанием. Что касается произвольной — я сделал три четверных, но не смог сделать тройной аксель. Помешали проблемы с коньками. Сломались ботинки за три дня до отъезда. Мы уезжали в понедельник, сломались они в пятницу. Пятый день на только новых коньках. Еще бы два-три дня и я бы был в более уверенном состоянии. В любом случае, получилось второй раз за сезон сделать чисто три четверных прыжка — это здорово.

Задача на год — работать, улучшать технический арсенал. Четверной риттбергер не пробовал, тренирую лутц и флип, постараюсь в этом сезоне еще показать лутц в произвольной, а делаю ставку на сальхов и тулуп.

Кроме того, Рухин ответил на вопросы о причинах перехода от Тутберидзе к Елене Буяновой, у которой Егор тренируется сейчас.

«О причинах говорить не буду, они должны остаться между мной и Этери Георгиевной (Тутберидзе — прим.). Я ей очень благодарен, мы плодотворно работали и остались в хороших отношениях как с ней лично, так и с командой. Теперь работаю с Еленой Германовной (Буяновой — прим.), это новая система для меня, но я считаю она мне больше подходит, чем предыдущая команда. Результатом доволен, пусть постепенно, но иду вперед», — добавил фигурист.

(Рустам Имамов)