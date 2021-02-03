Евгений Семененко 3 февраля выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске. Второе место занял Илья Яблоков. Замкнул тройку Артем Ковалев.

Произвольная программа пройдет завтра, 4 февраля.

Красноярск

Чемпионат России среди юниоров

Юниоры

Короткая программа

1. Евгений Семененко — 87,13

2. Илья Яблоков — 85,38

3. Артём Ковалёв — 85,01

4. Даниил Самсонов — 83,40

5. Егор Рухин — 81,01

6. Александр Голубев — 80,18

7. Кирилл Сарновский — 78,68

8. Николай Угожаев — 76,27

9. Андрей Кутовой — 75,83

10. Максим Белявский — 74,76

11. Владислав Дикиджи — 74,13

12. Марк Лукин — 73,71

13. Всеволод Князев — 72,29

14. Иван Попов — 70,66

15. Максим Автушенко — 69,02