Семененко — первый после короткой программы на чемпионате России среди юниоров
12:57
Евгений Семененко 3 февраля выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске. Второе место занял Илья Яблоков. Замкнул тройку Артем Ковалев.
Произвольная программа пройдет завтра, 4 февраля.
Красноярск
Чемпионат России среди юниоров
Юниоры
Короткая программа
1. Евгений Семененко — 87,13
2. Илья Яблоков — 85,38
3. Артём Ковалёв — 85,01
4. Даниил Самсонов — 83,40
5. Егор Рухин — 81,01
6. Александр Голубев — 80,18
7. Кирилл Сарновский — 78,68
8. Николай Угожаев — 76,27
9. Андрей Кутовой — 75,83
10. Максим Белявский — 74,76
11. Владислав Дикиджи — 74,13
12. Марк Лукин — 73,71
13. Всеволод Князев — 72,29
14. Иван Попов — 70,66
15. Максим Автушенко — 69,02
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