Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал о восстановлении после травмы

Двукратный победитель первенства России по фигурному катанию среди юниоров Даниил Самсонов 3 февраля рассказал в интервью «СЭ» о подготовке к турниру.

Ученик Этери Тутберидзе ошибся на тройном акселе в короткой программе на первенстве России в Красноярске. Он занимает промежуточное четвертое место.

«После первенства России (прошлого сезона) начало болеть колено, — сказал Самсонов. — Мы тренировались, думали, что пройдет, делали физиопроцедуры, но боль усиливалась с каждым днем, и уже за неделю-две до юниорского чемпионата мира получилось так, что я уже вообще ничего не мог делать, больно было наступать на ногу даже. Мне пришлось сняться, дальше мы сели на лечение дома, но потом объявили карантин».

«Затем мы вышли на сборы, начал раскатываться, прыгать более-менее, но боль немножко оставалась, — добавил спортсмен. — Мы приняли решение на контрольные прокаты не ехать — не были уверены, что я смогу доехать ни короткую, ни произвольную программы, в тот период не мог делать много прыжков подряд с одной ноги на другую. Потом колено опять начало болеть, и мы спросили у Федерации фигурного катания России (ФФККР) — за что им огромное спасибо — проконсультироваться с врачом из Германии. Мы поехали в Мюнхен на один день, после чего вернулись в Москву — я буквально неделю-две делал физиопроцедуры, которые он мне сказал, а затем потихоньку вышел по одному льду кататься сперва, потом перешел на две тренировки, и сейчас колено уже не болит, полноценно начал тренироваться с начала октября».

С произвольными программами фигуристы выступят в четверг.

(Рустам Имамов)