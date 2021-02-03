Траньков выступит судьей на прыжковом турнире в Москве

Российский фигурист Максим Траньков сообщил, что он будет судьей на прыжковом фестивале на командном турнире в Москве.

«Если ничего не поменяется, то буду судьей на прыжковом турнире. Не могу судить ничего, кроме прыжкового турнира, — цитирует Транькова Sport24. — Все остальное — официальные соревнования, и у меня нет категории для этого. Я не сдавал экзамены на судейство и не обладаю такой квалификацией».

По словам Транькова, ему интересно попробовать себя в новой роли, так как он никогда ничего подобного не делал. Фигурист хочет получить новые эмоции от формата соревнований.

«Для меня безумно интересно наблюдать новый формат с новыми правилами», — сказал Траньков.

Командный турнир пройдет 5-7 февраля на арене «Мегаспорт» в Москве. Прыжковый турнир пройдет в формате командного зачета, где команда девушек бросит вызов команде юношей.