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Щербакова выступит в новом платье в произвольной программе на турнире Budapest Trophy

11:26
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Российская фигуристка Анна Щербакова выступит в новом платье в произвольной программе на турнире Budapest Trophy.

Спортсменка вышла на тренировку перед соревнованиями в платье красно-синего цвета. Видео прогона появилось в Instagram-аккаунте f.u.n.sector.

Публикация от ФАНсектор (@f.u.n.sector)

Произвольные программы фигуристки представят 16 октября. Щербакова набрала 74,76 балла после короткой программы и занимает первое промежуточное место.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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