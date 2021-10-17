Российская фигуристка Анна Щербакова выступит в новом платье в произвольной программе на турнире Budapest Trophy.

Спортсменка вышла на тренировку перед соревнованиями в платье красно-синего цвета. Видео прогона появилось в Instagram-аккаунте f.u.n.sector.

Произвольные программы фигуристки представят 16 октября. Щербакова набрала 74,76 балла после короткой программы и занимает первое промежуточное место.