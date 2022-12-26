Щербакова сообщила, что приступила к тренировкам после операции

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своей текущей спортивной форме.

«Я перенесла операцию и уже приступила к тренировкам, слежу за турнирами по фигурному катанию», — приводит слова Щербаковой Sport24.

В середине августа Щербакова перенесла операцию на колене и не участвовала в соревнованиях в нынешнем сезоне.

18-летняя Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой России в женском одиночном катании.