Щербакова сообщила, что приступила к тренировкам после операции
Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своей текущей спортивной форме.
«Я перенесла операцию и уже приступила к тренировкам, слежу за турнирами по фигурному катанию», — приводит слова Щербаковой Sport24.
В середине августа Щербакова перенесла операцию на колене и не участвовала в соревнованиях в нынешнем сезоне.
18-летняя Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой России в женском одиночном катании.
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