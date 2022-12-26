Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:17

Щербакова сообщила, что приступила к тренировкам после операции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своей текущей спортивной форме.

«Я перенесла операцию и уже приступила к тренировкам, слежу за турнирами по фигурному катанию», — приводит слова Щербаковой Sport24.

В середине августа Щербакова перенесла операцию на колене и не участвовала в соревнованиях в нынешнем сезоне.

18-летняя Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой России в женском одиночном катании.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-26-shcherbakova-soobshchila-chto-pristupila-k-trenirovkam-posle-operatsii
Фигурное катание
Анна Щербакова
0
Читайте также
«Пускай он теперь с камерой бегает». Большунов и Устюгов снова устроили скандал
Экскурсия по новому дому звезд спортивной гимнастики Никиты и Дарьи Нагорных
Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике
Российский депутат Павел Антов погиб во время отдыха в Индии
Глава МИД Казахстана рассказал о позиции страны по антироссийским санкциям
Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Татьяна Тарасова — о недовольстве отца Трусовой: «Саша всегда может спросить у меня. Почему папа?»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости