Щербакова снялась с этапа «Гран-при» в Москве из-за пневмонии

Призер чемпионата Европы, чемпионка России Анна Щербакова снялась с московского этапа «Гран-при» из-за пневмонии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Федерация фигурного катания России объявила о том, что 16-летняя фигуристка снялась с соревнований по медицинским показаниям.

В этом сезоне Щербакова выиграла два этапа Кубка России — в Сызрани и Сочи.