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Щербакова снялась с этапа «Гран-при» в Москве из-за пневмонии

12:15
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Призер чемпионата Европы, чемпионка России Анна Щербакова снялась с московского этапа «Гран-при» из-за пневмонии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Федерация фигурного катания России объявила о том, что 16-летняя фигуристка снялась с соревнований по медицинским показаниям.

В этом сезоне Щербакова выиграла два этапа Кубка России — в Сызрани и Сочи.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201120/scherbakova-1585487633.html

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