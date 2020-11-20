Щербакова снялась с этапа «Гран-при» в Москве из-за пневмонии
12:15
Призер чемпионата Европы, чемпионка России Анна Щербакова снялась с московского этапа «Гран-при» из-за пневмонии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Федерация фигурного катания России объявила о том, что 16-летняя фигуристка снялась с соревнований по медицинским показаниям.
В этом сезоне Щербакова выиграла два этапа Кубка России — в Сызрани и Сочи.
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