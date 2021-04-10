Щербакова номинирована в США на звание атлета месяца

Российская фигуристка Анна Щербакова вошла в число кандидатов на звание лучшей спортсменки марта по версии спортивной академи США (US Sport Academy).

В списке претенденток на голосование также четыре американки: конькобежка Маам Бини (четыре золотые награды на чемпионате США), лыжница Джессика Диггинс (выиграла общий зачет Кубка мира), сноубордистка Хлоя Ким (победа на чемпионате мира) и боксер Кларесса Шилдс (стала абсолютным чемпионом одновременно в двух весовых категориях).

Кроме того, в списке на звание лучшей спортсменки марта китаянка Ян Цзяюй, которая установила мировой рекорд в спортивной ходьбе на 20 километров.

?В текущем сезоне Щербакова в третий раз в карьере выиграла чемпионат России и впервые стала чемпионкой мира, выиграв в марте турнир в Стокгольме.