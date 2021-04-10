Щербакова появится на обложке международного журнала о фигурном катании
17:53
Российская фигуристка Анна Щербакова появится на обложке международного журнала о фигурном катании IFS Magazine. Номер выйдет 6 мая.
В марте Щербакова выиграла золото чемпионата мира в Стокгольме.
В текущем сезоне Щербакова в третий раз в карьере выиграла чемпионат России и впервые стала чемпионкой мира, выиграв в марте турнир в Стокгольме.
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