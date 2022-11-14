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Сегодня, 17:48

Щербакова дала совет молодым фигуристам в условиях изоляции

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Анна Щербакова.
Фото Федор Успенский

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова на пресс-конференции в рамках первого тура Кубка московского спорта среди команд школ дала советы молодым фигуристам в условиях изоляции.

«Фигурное катание — прекрасный вид спорта, который был, есть и будет независимо от сложившейся ситуации. У нас есть поддержка болельщиков и федерации, которые поддерживают не только сборников, но и совсем юных фигуристов. Хочется пожелать юным фигуристам совершенствоваться и добиваться целей, может быть, кратковременных. Я всегда ставила перед собой цели на ближайшее время — выучить новый прыжок, например», — сказала Щербакова.

Щербакова — олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, чемпионка мира, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию и двукратный серебряный призер чемпионата Европы.

Анна Щербакова
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