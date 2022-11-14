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Сегодня, 18:00

Щербакова прокомментировала введение командных турниров в фигурном катании

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова на пресс-конференции в рамках первого тура Кубка московского спорта среди команд школ высказалась о введении командных турниров в фигурном катании.

«Фигурное катание — индивидуальный вид спорта, кому-то легче выступать в команде, кому-то — сложнее. У меня был опыт командного чемпионата мира, Кубка Первого канала. Наблюдала за всеми спортсменами, хочу сказать, что командный дух присутствует, но каждому, конечно, хочется победить. Наверное, больше ответственности чувствуешь в команде, но мне это помогало. Немного выступать в команде, наверное, даже легче.

В прошлом сезоне в Кубке первого канала усовершенствовали формат, мне также нравится идея прыжкового турнира, когда в конце мы исполняли буллиты. Когда все зависит от одного прыжка, от одной секунды, это классно, интересно и фигуристам и зрителям", — призналась спортсменка.

Щербакова — олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, чемпионка мира, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию и двукратный серебряный призер чемпионата Европы.

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