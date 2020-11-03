«Счастлив, что у меня столько друзей». Плющенко получил в подарок на день рождения торт в виде себя
18:43
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения. Прославленному спортсмену исполнилось 38 лет.
«Спасибо всем за поздравления! Я счастлив,что у меня столько друзей и это очень здорово», — написал Плющенко в Instagram.
Также спортсмен выложил фото подарка — торта с изображением себя.
Торт в подарок Евгению Плющенко. Фото Instagram
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