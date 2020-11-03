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«Счастлив, что у меня столько друзей». Плющенко получил в подарок на день рождения торт в виде себя

18:43
Евгений Плющенко, Александр Плющенко, Яна Рудковская. Фото Instagram Торт в подарок Евгению Плющенко. Фото Instagram
Евгений Плющенко, Александр Плющенко, Яна Рудковская. Фото Instagram
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения. Прославленному спортсмену исполнилось 38 лет.

«Спасибо всем за поздравления! Я счастлив,что у меня столько друзей и это очень здорово», — написал Плющенко в Instagram.

Также спортсмен выложил фото подарка — торта с изображением себя.

Торт в подарок Евгению Плющенко. Фото Instagram
Торт в подарок Евгению Плющенко. Фото Instagram

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