«Счастлив, что у меня столько друзей». Плющенко получил в подарок на день рождения торт в виде себя

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения. Прославленному спортсмену исполнилось 38 лет.

«Спасибо всем за поздравления! Я счастлив,что у меня столько друзей и это очень здорово», — написал Плющенко в Instagram.

Также спортсмен выложил фото подарка — торта с изображением себя.