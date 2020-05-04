Олимпийская чемпионка Алена Савченко рассказала, почему пока не готова стать тренером. Она отметила, что еще хочет кататься сама.

— Тренировать — очень интересный процесс, — рассказала Савченко в прямом эфире с Татьяной Волосожар в Instagram. — Я очень люблю детей, но могу сказать, что это намного сложнее, чем самой кататься. Мне нравится и не нравится. Не знаю, может, я еще не пришла к этому, может, я еще не готова... Но мне сложно тренировать, потому что я сама еще активная, мне самой хочется кататься. Я еще не наелась.

Пока еще есть силы и возможности — почему бы не покататься самой? Тренером всегда можно успеть, было бы желание. Опыт помог мне понять, что я пока еще сама хочу покататься. Но, в будущем, может быть, буду в роли тренера.

Фигуристка выступала в паре с Бруно Массо и в случае возвращения хочет продолжать работать с ним . В апреле 2018 спортсмены решили взять паузу в карьере.

Помимо золота Игр в Пхенчхане, они выиграли чемпионат мира-2018, дважды завоевывали серебро чемпионатов Европы, серебро и бронзу чемпионатов мира.

Савченко является шестикратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018. Олимпиада-2018 стала для фигуристки пятой. На Играх-2002 она выступала со Станиславом Морозовым, в 2006, 2010 и 2014 году — с Робином Шолковы. В На Играх-2010 и 2014 пара взяла бронзу.