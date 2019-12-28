Самодурова планирует выучить тройной аксель

Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова рассказала о своих планах после чемпионата России. Она набрала 127,70 балла за произвольную программу и 192,08 по сумме и стала лишь девятой.

— Сейчас в планах доучить докрученный тройной аксель. Сегодня я его показала на тренировке с небольшим недокрутом. Шеф (тренер Алексей Мишин) сказал, хорошо, — приводит «РИА Новости» слова Самодуровой.

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