Фигурное катание
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Самодурова планирует выучить тройной аксель

21:35
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Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова рассказала о своих планах после чемпионата России. Она набрала 127,70 балла за произвольную программу и 192,08 по сумме и стала лишь девятой.

— Сейчас в планах доучить докрученный тройной аксель. Сегодня я его показала на тренировке с небольшим недокрутом. Шеф (тренер Алексей Мишин) сказал, хорошо, — приводит «РИА Новости» слова Самодуровой.

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191228/1562976084.html

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