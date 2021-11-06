Самодурова оценила выступление на этапе «Гран-при» в Италии

Российская фигуристка Софья Самодурова поделилась эмоциями после произвольной программы на этапе серии «Гран-при» в Италии.

«Я очень рада, что смогла показать эмоциональный прокат. Но у меня была большая ошибка. В целом с этим «Гран-при» справилась на троечку. В короткой были непонятные для меня ошибки. Сегодня доказала, что могу кататься на своем прежнем уровне.

Теперь буду тренироваться, дальше у меня по плану этап Кубка России в Перми, потом Универсиада, потом, может быть, чемпионат России», — сказала Самодурова.

Также фигуристка рассказала о выборе музыки для своей произвольной программы.

«Музыка из моего любимого мультфильма «Мулан». Он меня вдохновил. Я очень сильная, знаю это. То же самое можно сказать и про Мулан».

Россиянка набрала за произвольную программу 121,91 балла. По сумме выступлений она набрала 180,59 балла.