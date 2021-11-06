Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Самодурова с ошибкой исполнила произвольную программу на «Гран-при Италии»

17:40
Теги:

Российская фигуристка Софья Самодурова с ошибкой исполнила произвольную программу на этапе серии «Гран-при» в Италии.

Самодурова допустила ошибку на тройном флипе, но чисто исполнила тройной лутц, двойной аксель в каскаде с тройным сальховом, тройной флип, тройной риттбергер, каскад двойной аксель + тройной тулуп и тройной сальхов + двойной тулуп.

Россиянка набрала за прокат 121,91 балла. По сумме выступлений она набрала 180,59 балла.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Утяжелители для спорта — польза и вред дополнительного веса для тренировок
Диетолог назвал ускоряющие старение организма продукты
0