Самодурова с ошибкой исполнила произвольную программу на «Гран-при Италии»

Российская фигуристка Софья Самодурова с ошибкой исполнила произвольную программу на этапе серии «Гран-при» в Италии.

Самодурова допустила ошибку на тройном флипе, но чисто исполнила тройной лутц, двойной аксель в каскаде с тройным сальховом, тройной флип, тройной риттбергер, каскад двойной аксель + тройной тулуп и тройной сальхов + двойной тулуп.

Россиянка набрала за прокат 121,91 балла. По сумме выступлений она набрала 180,59 балла.