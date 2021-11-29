В ISU прокомментировали информацию о закрытии границ Японии для иностранцев перед финалом «Гран-при»

Международный союз конькобежцев (ISU) прокомментировал информацию, что Япония закроет границы для иностранцев с 30 ноября.

В японской Осаке с 9 по 12 декабря должен пройти финал серии «Гран-при».

«ISU известно о недавнем заявлении японских властей об ограничении въезда в Японию. Мы находимся в постоянном контакте с Федерацией фигурного катания Японии и японскими властями, чтобы прояснить, какие последствия это новое событие может иметь для финала «Гран-при».

Дополнительная информация будет доступна, когда правительство оценит ситуацию и проинформирует об этом японскую федерацию", — приводит заявление ISU журналист Филипп Херш в Twitter.

From ISU re: Grand Prix figure skating final scheduled next week in Osaka: pic.twitter.com/ViN1kvpMGO — Philip Hersh (@olyphil) November 29, 2021

29 ноября премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ из-за распространения нового штамма коронавируса. Он не сообщил о том, когда ограничения будут сняты.

У мужчин Россию в финале представит Михаил Коляда. В соревнованиях спортивных пар выступят Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

В танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В женском одиночном катании соревноваться будут Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова и Алена Косторная.