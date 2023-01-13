РУСАДА допускает возможность обжалования решения дисциплинарного комитета по делу Валиевой

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что Российское антидопинговое агентство допускает возможность обжалования решения дисциплинарного комитета по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«РУСАДА еще не получило полный текст решения дисциплинарного антидопингового комитета, а именно его мотивировочную часть. Мы проведем правовую оценку обоснования принятого комитетом решения. После ознакомления с мотивировочной частью решения дисциплинарного комитета по данному делу РУСАДА рассмотрит возможность его обжалования. Ожидаем получения полного текста решения в ближайшее время и без каких-либо задержек», — сказала Логинова ТАСС.

13 января ВАДА сообщило, что РУСАДА проинформировало о вынесении решения по делу Валиевой. Дисциплинарный комитет РУСАДА установил, что хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности».