ВАДА обеспокоено выводами РУСАДА по делу российской фигуристки Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обеспокоено решением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдать фигуристку Камилу Валиеву.

«ВАДА запросило копию полного мотивированного решения, которое оно рассмотрит вместе с материалами дела, чтобы определить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса. Однако, исходя из элементов дела, с которыми ВАДА уже знакомо, агентство обеспокоено выводом об «отсутствии вины или халатности» и без колебаний воспользуется своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд в зависимости от ситуации», - приводит ТАСС слова пресс-службы организации.

Сегодня, 13 января, ВАДА сообщило, что РУСАДА проинформировало о вынесении решения по делу Валиевой. Дисциплинарный комитет РУСАДА пришел к выводу, что хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины.