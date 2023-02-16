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Сегодня, 13:57

Руководитель «Песняров» заявил, что Загитова органично держится на сцене

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев оценил дебют олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой в качестве певицы.

«По-моему, очень органично Алина держится на сцене. Видно, что ответственно подготовилась к дебютному выступлению. Отлично выглядит, и у нее приятный тембр голоса. Хотел даже, чтобы она больше спела в песне. Одним словом, молодец, чемпионка!» — приводит слова Козырева Sport24.

14 февраля Загитова в дуэте с поп-исполнительницей Zivert выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-16-rukovoditel-pesnyarov-zagitova-ochen-organichno-derzhitsya-na-stsene-u-neye-priyatnyy-tembr-golosa
Фигурное катание
Алина Загитова
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