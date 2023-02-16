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Сегодня, 13:45

Чемпион Казахстана Шайдоров оценил пять четверных Трусовой на Олимпийских играх в Пекине

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров в интервью «СЭ» прокомментировал пять четверных прыжков Александры Трусовой в произвольной программе на Олимпиаде. Он отметил, что смотрел выступление россиянки в прямом эфире.

— Видели пять квадов Саши Трусовой на Олимпиаде?

— Конечно. Смотрел в прямом эфире. Это, конечно, очень сильно. У меня нет слов. Учитывая, что она девочка, вот правда «русская ракета»!

— Что-то еще с Олимпиады запомнилось?

— Все олимпийские чемпионы в фигурном катании — абсолютно заслуженные. То, что они показали на льду, не описать словами. Что Аня Щербакова, что Натан Чен, китайцы и французы — это потрясающе. К сожалению, мне самому не удалось поехать на Олимпийские игры. Смотря на них, я заряжаюсь их энергией и иду дальше.

Фигурное катание
Александра Трусова
Михаил Шайдоров
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