Рудковская обещает сенсационную героиню в новом шоу Плющенко

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, пообещала сенсацию в новом ледовом шоу «Снегурочка». По ее словам, первой главной героиней станет чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова, а имя второй фигуристки пока держится в секрете.

«Представляю нашу следующую ледовую сказку на льду с балетом — «Снегурочка»! Впервые мы будем делать русскую сказку! Я мечтала об этом, и вот мы с Сергеем Филиным и с Женей идем к нашей мечте! Это будет грандиозно! То, что мы задумали, перевернет представление о ледовых шоу, форматах и прочих устоявшихся стереотипах! И я представляю вам первую главную героиню — Снегурочку — олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову! А вот вторая главная героиня станет сенсацией, и мы ее объявим гораздо позже! Следите за новостями!» — написала Рудковская в Instagram.