Российский фигурист Мурашов будет представлять сборную Швейцарии
20:58
Тренер Виктория Буцаева сообщила, что фигурист Егор Мурашов будет выступать за сборную Швейцарии.
«Егор намерен выступать за Швейцарию и уже официально покинул нашу школу. Причиной его отчисления явился именно переход в другую страну, а не уровень результатов», — приводит слова Буцаевой ТАСС.
21-летний Мурашов занял 13-е место на чемпионате России 2021 года.
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