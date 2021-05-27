Российский фигурист Мурашов будет представлять сборную Швейцарии

Тренер Виктория Буцаева сообщила, что фигурист Егор Мурашов будет выступать за сборную Швейцарии.

«Егор намерен выступать за Швейцарию и уже официально покинул нашу школу. Причиной его отчисления явился именно переход в другую страну, а не уровень результатов», — приводит слова Буцаевой ТАСС.

21-летний Мурашов занял 13-е место на чемпионате России 2021 года.