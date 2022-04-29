Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала завершение карьеры.

«Дорогие друзья, пришло время сделать объявление. Я завершила свою спортивную карьеру.

Для начала я бы хотела сказать огромное спасибо всем своим тренерам — Николаевой Марии Игоревне, которая поставила меня на коньки, Алексею Николаевичу Мишину, Татьяне Николаевне Мишиной, Татьяне Николаевне Прокофьевой, Олегу Станиславовичу Татаурову, Егору Челошкину, Артуру Гачинскому, которые поддерживали, вдохновляли, учили меня огромное количество лет и, конечно же, всем хореографам-постановщикам, Илье Авербуху, Николаю Морозову, Флорану Амодио, Роману Костомарову, Оксане Домниной и Никите Михайлову, которые ставили мне невероятные и любимые программы.

Конечно, я хочу сказать спасибо всем болельщикам, всем спортсменам, с которыми я тренировалась и соревновалась плечо к плечу, потому что мы все так или иначе чему-то друг у друга учимся, мы все друг друга вдохновляем — и это так классно!

Спасибо семье, близким и друзьям за поддержу и любовь!

Эти годы были невероятны. Я уже сказала в сегодняшнем интервью, что когда была маленькая, даже подумать не могла, что стану чемпионкой Европы, бронзовым призером командного чемпионата мира.

Да, я не могла подумать, зато я могла мечтать, и именно поэтому сейчас я призываю всех юных спортсменов: мечтайте! И все обязательно сбудется», — написала Самодурова в соцсети.

19-летняя спортсменка завершила карьеру и перешла на работу в тренерский штаб Алексея Мишина.

Софья Самодурова становилась чемпионкой Европы в одиночном катании в 2019 году. В том же году Самодурова завоевала бронзовую медаль командного чемпионата мира.