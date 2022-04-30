Ягудин пожелал успеха Самодуровой в тренерском штабе Алексея Мишина

Алексей Ягудин прокомментировал заявление Софьи Самодуровой о завершении карьеры и переходе на работу в тренерский штаб Алексея Мишина.

Спортсменка стала наставником группы фигуристов с 10 до 11 лет.

«Как сложится тренерская деятельность у человека, который буквально на днях завершил свою любительскую карьеру — понятно, что никто на этот вопрос не ответит. Софья Самодурова откатала номер в рамках нашего проекта «Ледниковый период» в Воронеже, я с ней разговаривал. Да, действительно она приступила к тренировочному процессу. Есть группа детей. Хочется сказать огромное спасибо Санкт-Петербургской федерации фигурного катания, которую недавно возглавил Антон Сихарулидзе. Они помогают юным тренерам, начать с какой-то определенной платформы.

Хочу сказать спасибо Алексею Мишину, который воспитал многих своих учеников. И самое главное — помогает начать новый виток чей-то жизни. Соне от чистого сердца желаю успеха! Хочу отметить, что она является одной из немногих, у кого что-то получилось в спортивной карьере. Она чемпионка Европы — этого у нее никто не отнимет. Она уже сделала определенный вклад в развитие фигурного катания на стадии любительского спорта. Сейчас хочется пожелать, чтобы все сложилось в будущем на тренерском поприще!» — приводит «Чемпионат» слова Ягудина.

19-летняя Самодурова — чемпионка Европы в одиночном катании в 2019 году. В том же году фигуристка завоевала бронзовую медаль командного чемпионата мира.