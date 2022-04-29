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Сегодня, 22:03

Власти Санкт-Петербурга наградили олимпийцев и паралимпийцев. Дуэт Мишиной и Галлямова получили по 6,5 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге вручили премии победителям и призерам Олимпийских игр в Пекине
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Власти Санкт-Петербурга вручили премии победителям и призерам Олимпийских игр в Пекине и Зимних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях и бронзовые призеры в личных соревнованиях по парному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили по 6,5 миллиона рублей.

Хоккеистам Никите Гусеву и Александру Самонову, которые завоевали серебряные медали, выплатили по 2,5 миллиона рублей. Биатлонист Максим Цветков — 2,7 миллиона рублей.

Источник: https://spbvedomosti.ru/news/gorod/peterburgskim-pobeditelyam-i-prizeram-olimpiyskikh-igr-vruchili-premii/
Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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