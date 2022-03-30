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Алексей Железняков: «В сложившейся ситуации Щербакова честно завоевала золотую медаль Олимпиады»

Иван Шитик
Корреспондент
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков оценил выступление Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине.

— Можно ли назвать олимпийское золото Анны Щербаковой в каком-то смысле торжеством справедливости? Понятно, что каждая достойна, но Аня прошла длинный непростой путь.

— Конечно, можно так сказать. Аня достойна этой медали, еще как достойна! Все девочки уникальны, все вошли в историю, но золотишко, к сожалению, одно. И Аня его по праву заслужила. Но кто знает, чтобы было бы, если бы Камилу тогда не надломили. Расклады вполне могли бы быть другими. Однако в сложившейся ситуации Анюта честно эту медаль завоевала, — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/blog/intervyu-khoreografa-gruppy-tutberidze-alekseya-zheleznyakova/
Алексей Железняков
Анна Щербакова
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