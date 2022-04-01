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Сегодня, 18:33

Бетина Попова объявила о возвращении в фигурное катание

Бетина Попова сообщила, что возобновляет карьеру
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Бетина Попова.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» объявила о возобновлении спортивной карьеры.

— В танцах на льду не надо заранее раскрывать все карты, но партнер уже есть, их сейчас, знаете ли, много освободилось. Места тоже появились свободные. (Смеется) В танцах сложилась непростая ситуация, я готова помочь. Моя хореографическая карьера временно подошла к концу. Не представляю, как я буду и ставить программу, и катать, — сказала фигуристка.

Вместе с Сергеем Мозговым Бетина выиграла Универсиаду-2019 и дважды становилась четвертой на чемпионате России. В нынешнее межсезонье прекратили существование уже две пары — Морозов/Багин и Шевченко/Еременко, также вероятен уход Синициной и Кацалапова, некоторые пары прорабатывают возможность смены спортивного гражданства.

Полный эфир с итогами сезона на «Квакселе» можно посмотреть здесь.

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